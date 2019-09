Des écoliers à la rencontre de l’autre

Val-Plaisance. Environ 950 élèves de CM2 et de Clis (classe locale d’intégration scolaire) de 24 écoles publiques et privées de la ville se sont retrouvés à l’hippodrome pour une journée festive sur le thème de la citoyenneté, hier. Une rencontre qui marque la fin de leur scolarité dans le primaire. De nombreuses structures, comme le Musée de la Nouvelle-Calédonie et les médiathèques de la ville, étaient présentes pour leur proposer des animations.