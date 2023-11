Horaires, navettes, plan… L’accès aux cimetières du Grand Nouméa revu pour la Toussaint

Navettes et plan interactif à Nouméa

Comme chaque année, les Nouméens devraient être nombreux à célébrer leurs morts pour la Toussaint. À cette occasion, la ville de Nouméa met en place, mercredi 1er novembre, un système de navettes gratuites à l’intérieur des cimetières du 4e et du 5e km. Elles seront accessibles aux entrées des deux sites. Par ailleurs, la ville a développé un plan interactif de ses cimetières doté d’un moteur de recherche pour permettre aux utilisateurs de retrouver la tombe ou le caveau d’un membre de leur famille et de consulter les informations relatives à la concession. Développée par le service d’information géographique et le service de la vie citoyenne, cette application recense déjà l’intégralité des 13 000 concessions du 5e km et une partie des 8 000 concessions de celui du 4e km.

Horaires étendus à Dumbéa

Jusqu’au 1er novembre, le cimetière de Dumbéa, au Calvaire, étend ses horaires d’ouverture. Le site sera ouvert de 7h30 à 18 heures en continu. En plus des quatre portillons, le cimetière sera accessible par trois grands portails. Il reprendra ses horaires d’ouverture habituels à partir du jeudi 2 novembre.

Véhicules et travaux interdits à Païta

Depuis le 25 octobre et jusqu’au samedi 4 novembre, les travaux sont interdits dans le cimetière communal de Païta (hors entretien courant des tombes et caveaux) pour la période de la Toussaint. Les véhicules motorisés sont également exclus du site sur les mêmes dates. Le cimetière sera ouvert de 7h30 à 15 heures.