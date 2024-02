À l’UNC, une semaine consacrée aux jeunes entrepreneurs

Depuis quelques années, les étudiants de l’Université de Nouvelle-Calédonie peuvent aussi être des chefs d’entreprise. Développé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le dispositif Pépite (Pôle étudiant pour l’innovation le transfert et l’entrepreneuriat) propose un accompagnement aux jeunes qui souhaitent devenir entrepreneurs sans abandonner leur cursus universitaire. Ce soutien se traduit par des formations, des financements, la mise à disposition d’espaces, etc.

Une soirée au 1881

Pour mettre en lumière ses étudiants-entrepreneurs, l’UNC accueille du 26 février au 1er mars la 4e édition de la Semaine de l’entrepreneuriat, placée sous le thème "Nos pépites ont du talent". "Une série d’événements dynamiques et inspirants qui offriront aux participants l’opportunité de découvrir le potentiel entrepreneurial et les success stories de nos pépites", annonce le pôle en charge de l’évènement.

Au programme : tables rondes, témoignages de jeunes entrepreneurs, jeux, journée de sensibilisation dans les lycées… En point d’orgue, la soirée du jeudi 29 février "promet d’être une célébration de l’entrepreneuriat, avec la présentation des projets entrepreneuriaux des étudiants, des défilés de mode" ainsi que "des surprises". Elle aura lieu au bar Le 1881, à Nouville.

Le programme complet est à découvrir ici.