La 13e Foire du Pacifique est lancée

La Foire du Pacifique s’est ouverte, ce vendredi matin, à La Moselle, à Nouméa. 250 exposants accueillent les visiteurs dans des domaines on ne peut plus variés : tourisme, habitat et décoration, artisanat, gastronomie, mode et beauté, automobile, etc. Cet événement avait attiré près de 25 000 personnes, l’an passé, selon les organisateurs.

Pour cette nouvelle édition, le pays invité d’honneur est Fidji, avec une délégation de 80 personnes qui a spécialement fait le déplacement. Et ce, dans la perspective de l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne, qui reliera les aéroports de La Tontouta et de Nadi, à partir de décembre.

Tout au long du week-end, l’événement sera ponctué de jeux et de nombreuses animations, dont des spectacles et des concerts assurés par des artistes fidjiens et calédoniens.