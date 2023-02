Une nouvelle attaque de requin en baie de l’Anse-Vata

Vers 18h30 ce samedi, une personne a été attaquée alors qu’il pratiquait du wing-foil, dans la baie de l’Anse-Vata. La victime n’aurait cependant pas été blessée. Les pompiers ont immédiatement évacué la plage. Une reconnaissance terrestre et maritime est actuellement menée.

Baignade et activités nautiques interdites

À la suite de l’attaque, la ville a pris la décision d’interdire la baignade et les activités nautiques jusqu’à nouvel ordre à Sainte-Marie, au Château Royal, à l’Anse Vata, à la Baie des Citrons et à l’Île aux Canards. L’interdiction ne concerne pas les plages de Magenta, du Kuendu Beach et de l’îlot Maître.

Pour rappel, une femme de 49 ans a été attaquée et grièvement blessée aux membres supérieurs et inférieurs, il y a une semaine, alors qu’elle nageait à une centaine de mètres du bord de la plage du Château Royal.