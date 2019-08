Fonctionnement des services de la ville pour l’Assomption

Les services municipaux qui restent ouverts, le jeudi 15 août, sont les sapeurs-pompiers (tél. : 18), 24 heures sur 24, la police municipale (tél. : 25 06 00), 24 heures sur 24, le centre funéraire du 6e Km (tél. : 43 22 88), de 7 heures à 20 heures, le skate-park de Sainte-Marie, de 9 heures à 11 h 30, et de 13 heures à 18 heures, et le marché, de 5 heures à 11 h 30.

Le vendredi 16 août, en plus des services ci-dessus, les musées de la Ville et de la Seconde Guerre sont ouverts, de 9 heures à 13 heures, et de 14 heures à 17 heures (ainsi que le samedi).