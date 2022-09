Bernheim ferme samedi avant de rouvrir temporairement dans un autre local

La bibliothèque Bernheim ferme samedi pour plus de deux ans de travaux de modernisation et de rénovation. Une partie du fonds sera transférée rue Anatole-France, dans un local en cours d'aménagement. Il devrait ouvrir au public mi-novembre.

Pour les lecteurs, Christophe Augias, le directeur de la bibliothèque Bernheim, et ses équipes avaient imaginé "un super adieu" au bâtiment construit dans les années quatre-vingt, avant sa fermeture, sa démolition et la construction d'un espace plus moderne et plus lumineux. "Mais ça coï