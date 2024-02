Affrontements en centre-ville : le procès renvoyé, la CCAT mobilisée devant le tribunal

Au pied du tribunal de Nouméa, ils étaient une quarantaine, ce mardi 27 février, mobilisés à l’appel de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) pour "soutenir les familles des jeunes interpellés" et dénoncer une réponse "disproportionnée" de la justice. C’était aussi l’occasion de rappeler leur "opposition au projet de dégel du corps électoral", expose Christian Tein, à la tête de la CCAT.

Quelques dizaines de mètres plus haut, dans la salle d’audience du tribunal correctionnel, trois auteurs de violences commises lors de la manifestation du 21 février, organisée par la CCAT en marge de la visite du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, étaient jugés en comparution immédiate. Ces derniers sont poursuivis pour avoir asséné des coups de poing et de pied et pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l’ordre, blessant cinq gendarmes, dont un grièvement. Le procès a finalement été renvoyé à une date encore inconnue.