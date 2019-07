La fête de l’agriculture urbaine fait sensation

« C’est plutôt encourageant, lance Julie Regent, chargée de mission développement durable pour la ville. Si la fête de l’agriculture urbaine n’a pas fait déplacer la foule samedi, elle a tout de même accueilli 500 personnes environ. Arrivées souvent au compte-gouttes.

Des visiteurs visiblement enthousiasmés par cette première, portée par la ville, qui avait pour but de sensibiliser le public à l’agriculture naturelle. Et de lui permettre ainsi de repenser son potager et l’aménagement de son balcon. « Les stands sont plus intéressants les uns que les autres. On a appris beaucoup de choses et on a même pris un rendez-vous avec un intervenant », se réjouit Bernard venu accompagner de sa femme Martine. « Il faut dire que les animateurs sont de qualité », renchérit Vincent, un autre visiteur.

Economies d’eau et poules pondeuses

Ce que le public a tout particulièrement apprécié, ce sont les petites astuces très concrètes. Ce n’est pas Victor qui dira le contraire. Il cultive un potager et est ravi de repartir avec quelques conseils avisés qui lui feront économiser de l’eau et de la chaleur. « Je m’occupe de la terre comme j’ai vu mes parents le faire, mais je viens de découvrir des techniques intéressantes. J’ai appris que le fait de mettre des bouts de bois dans la terre permet de retenir l’eau. Si on recouvre le sol de feuilles, on conserve la chaleur », explique-t-il.

Autant de conseils qui incitent Anne à créer son propre potager. D’autant « qu’elle en a envie depuis longtemps. » Comme elle, beaucoup de visiteurs sont persuadés qu’il est important de revenir à la terre et de tendre au maximum vers l’autosuffisance alimentaire.

Et les conseils ne se limitent pas au potager. « Je ne savais pas que la production des poules pondeuses diminuait quand celles-ci prennent de l’âge », note une Nouméenne. « Sur un stand, on a appris à distinguer les légumes qui sont vraiment bios », indique Bernard.

De quoi donner envie aux visiteurs de participer à une seconde édition l’année prochaine. Avec toutefois quelques changements : il faudrait qu’il y ait plus de publicité pour attirer plus de monde, estiment certains. Et Victor de lancer : « Pourquoi ne pas installer un petit snack. Parce que si on va manger ailleurs, on n’est pas sûr de revenir. »

Un atelier ludique permettait aux enfants d’apprendre à planter des graines dans un petit rouleau cartonné.