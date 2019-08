La maire rassure les riverains sur le projet de Sakamoto

n L’avenir de Sakamoto

La maire de la ville, Sonia Lagarde, a pris la parole pour faire le point sur le projet d’écoquartier de Sakamoto. Pour rappel, en début d’année, les concessionnaires associés, la Sic et la Secal, ont procédé « à la résiliation du traité de concession d’un commun accord ». « On a repris le projet, qui tient toujours. Il était extrêmement dense avec 350 logements, je pense qu’on peut faire mieux en baissant la voilure à 250. » C’est-à-dire avec une densité inférieure et des constructions plus pavillonnaires. « D’autant plus que le nouveau PUD permet désormais de construire sur 4 ares. » Fidèle à l’idéologie première du projet, il y aura bien un parc. « Aujourd’hui, les gens veulent aussi un bout de terrain. » Mais sur Nouméa, c’est connu, la place se fait rare. « Il ne faut pas que l’on organise l’exode de nos jeunes sur les autres communes. Les gens se désocialisent et cela crée des problèmes pour entrer et sortir de la ville. On ne peut pas ramener tout le monde, mais si on ne fait rien, on va faire de Nouméa une ville de vieux. » L’édile s’est voulue rassurante sur la philosophie de ce nouveau projet, mais le voisinage devra attendre encore un peu pour avoir un descriptif plus précis.

n Autour du parc urbain

Parmi les premiers projets abordés lors de ce conseil de secteur, le parc urbain de Sainte-Marie. Sa livraison est prévue au dernier trimestre 2019, avec la création d’un glacier. Les sanitaires sont déjà en place. D’ici la fin du mois, un parking de 86 places devrait voir le jour. Du côté du centre aquatique de Nouméa, un snack va être ouvert au dernier trimestre 2019.

n Les Led gagnent du terrain

La ville poursuit le passage de l’éclairage public aux Led. Récemment tout le quartier de Ouémo a basculé. Ceux de Magenta aérodrome et du 4e Km devraient être terminés pour le second semestre.

n Les points d’apport volontaire

Un des conseillers a soumis l’idée que des points d’apport volontaire soient installés devant la plage de Magenta. Notamment à cause du développement de la zone sur le site de l’ancienne université. La maire a annoncé qu’une réunion était prévue pour avoir une meilleure idée de ceux qui sont les plus utilisés, afin de savoir s’il ne vaut pas mieux en déplacer.

n Une servitude prisée au 4e Km

Entre la rue Capiez et celle du Rhin, une servitude pour les eaux pluviales était un raccourci privilégié des habitants. La mairie a fait le choix d’offrir une autre possibilité de passage en créant un escalier. Mais lorsque les grilles ont été installées sur l’ancienne servitude, elles ont été rapidement détériorées. Une action de proximité est prévue fin août pour sensibiliser la population à l’utilité de cette fermeture.

Stéphanie Chenais