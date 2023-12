La route de l’Anse-Vata rouvre en double sens jeudi

La circulation devrait devenir un peu plus fluide sur la route de l’Anse-Vata. Alors qu’il était passé en sens unique le 16 octobre, pour permettre les travaux d’assainissement et de réaménagement sur la portion comprise entre le stade et la promenade Laroque, l’axe va rouvrir en double sens à compter de ce jeudi 21 décembre.

Le revêtement définitif de la route se fera quant à lui plus tard et lors de travaux de nuit.