La ville de Nouméa recrute 13 nageurs-sauveteurs

Le 20 décembre, lors du dernier conseil municipal de l’année, la ville de Nouméa a voté la création d’un Centre de surveillance et de sauvetage nautique. Rattachée à la direction des services d’incendie et de secours, cette nouvelle entité sera consacrée à la surveillance des plages de la baie des Citrons et du Château Royal sept jours sur sept, toute l’année.

D’ici son lancement officiel, le 1er mars, la municipalité lance une campagne de recrutement pour trouver des candidats aux 13 postes de nageurs-sauveteurs qui sont à pourvoir au sein du futur centre. Trois missions principales ont été définies : la prévention, avec des actions d’information auprès du public ; la surveillance des zones de baignade ; l’assistance aux personnes.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans minimum, être titulaire du BNSSA et du permis B. "Le permis bateau, le certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) et la formation " premiers secours en équipe niveau 2 " (PSE 2) seraient un plus", précise la ville. Pour soumettre sa candidature, il faut envoyer un CV, une lettre de motivation, une photocopie des diplômes et une fiche de renseignements (à retrouver ici) avant le vendredi 26 janvier à mairie.recrutement@ville-noumea.nc.