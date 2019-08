Le Théâtre de l’Île part à la rencontre de ses voisins

Le concept risque d’en surprendre plus d’un. Des comédiens cachés sous des parapluies vont inviter le public à partager un moment avec eux. Dans la rue, sur un parking, dans une cour de récréation ou dans un amphi, le théâtre pourra surgir partout, à Nouville, et n’importe quand. « C’est une nouveauté, même si on n’a rien inventé, raconte Dominique Clément-Larosière, directeur du Théâtre de l’Île. Aujourd’hui, l’image de notre théâtre est plutôt celle de la diffusion de spectacles. On avait aussi envie de mailler des rencontres dans le quartier. Cela fait deux ans qu’on y pense. »

Adapté à des publics très différents

Hier, l’idée était donc de mettre autour de la table un certain nombre de structures actives sur Nouville, pour imaginer toutes les possibilités qu’offre cette résidence artistique avec une compagnie invitée de Métropole. « Il y a des publics qui ne connaissent pas forcément le théâtre, voire qui en ont peur, assure Isabelle Starkier, comédienne et metteur en scène, porteuse du projet. Or, le théâtre permet de découvrir le potentiel que l’on a tous en nous. De se revaloriser. Il permet aussi de renouer le lien social. » Le travail de la compagnie peut être adapté à des publics très différents, des enfants aux lycéens, comme des personnes handicapées aux enseignants en formation. Les ateliers notamment sont proposés sur une durée d’une heure à une journée. « Nos résidents ont déjà des intervenants théâtre. En fin d’année dernière, on avait organisé des saynètes pour l’ensemble de l’association et ça leur plaît, détaille Roger Watreng, représentant le Foyer Reznik. Pour eux, c’est l’occasion de voir autre chose. »

Du côté de l’école d’infirmières aussi, la démarche ne manque pas d’intérêt. « La thématique de la pièce est liée aux problématiques de la santé », remarque Hnassil Duhnara, directeur de l’IFPSS-NC qui espérait hier que ses élèves puissent en profiter dans leur amphithéâtre. Une opportunité qui va aussi dans le sens des actions culturelles mises en place en milieu carcéral. « Il faut passer par le respect de soi, pour pouvoir respecter les autres », note Nathalie Vernet-Lataste, pour le centre pénitentiaire.

Accueillir le public extérieur

Si ces interventions visent en premier lieu les habitants du quartier ou ceux qui y passent la journée, le travail de la compagnie pourra rayonner au-delà. « Les espaces qui accueilleront les spectacles pourront recevoir du public extérieur », confirme Laurent Rossini, en charge de projet pour le Théâtre de l’Île.

Et si le succès est au rendez-vous, le principe pourrait par la suite continuer de vivre grâce aux artistes locaux. Des formations avec la compagnie invitée étant au programme de ces deux mois.

Ce projet a vu le jour grâce à un partenariat financier entre la Mission aux affaires culturelles (MAC), la province Sud et la mairie de Nouméa via un appel à projets.

P La compagnie arrive avec trois formules différentes dans ses valises : - des ateliers théâtre : l’objectif de ces ateliers est de proposer aux participants de faire connaissance avec le théâtre. Ils concernent aussi bien des jeunes ayant une aisance naturelle que ceux manquant d’assurance en public ou ayant des difficultés à se conformer aux règles de fonctionnement d’un groupe ; - les Patrouilles de parapluies : « Forme déambulatoire, légère, les Patrouilles de parapluies créent l’événement dans l’espace public. » Le principe est simple : à l’abri des regards sous son « parapluie-chapiteau » - dont la décoration crée l’univers du thème abordé - un comédien joue pendant trois à cinq minutes pour 3 à 7 personnes ; - un spectacle : « Un Gros gras grand Gargantua » Alcofribas a 11 ans, il est rond, trop rond... comme le casque vissé sur ses oreilles, relié à sa DS. Un jour, il part en cure d’amaigrissement. Là, il entre dans le livre de Rabelais, rencontre Gargantua, découvre qu’il descend de la lignée des Géants et apprend que nourriture et connaissance sont affaire de curiosité, d’expériences et de choix.

> 2 mois Cette résidence est prévue jusqu’au vendredi 4 octobre. Pour l’instant, une soixantaine de dates sont d’ores et déjà calées, mais le calendrier devrait se remplir au fil des discussions entre les partenaires.