CENTRE-VILLE. Vendeurs comme chineurs, nombreux sont ceux à l’attendre avec impatience. Le vide-greniers du Gratuit a fait sa rentrée hier et comme de coutume, le public était au rendez-vous. Les plus matinaux étaient là dès 7 heures, pour dénicher les meilleures affaires. Quelques heures plus tard, c’était au tour des familles de tenter leur chance au fil de la balade.