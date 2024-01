Nouméa : la circulation perturbée jusqu’en avril dans le centre-ville

Les automobilistes l’ont déjà remarqué : les travaux se multiplient ces derniers jours dans le centre-ville de Nouméa. Depuis le début de la semaine, la municipalité et l’OPT procèdent au renforcement de leurs réseaux respectifs. Conséquence : la circulation va être modifiée sur plusieurs axes du centre-ville jusqu’au 30 avril. Lundi 8 janvier, l’avenue du Général-Gallieni a été réduite à deux voies sur une portion comprise entre les rues Anatole-France et les rues de l’Alma. Ce sera le cas jusqu’au 9 février.

Par ailleurs, une partie de la rue Jean-Jaurès, entre les rues Georges-Clemenceau et du Général-Mangin, est fermée jusqu’au 19 janvier. Sur le même axe et pendant la même période, le sens de circulation est inversé entre l’avenue du Maréchal-Foch et la rue Georges-Clemenceau. Enfin, la portion de la rue Jean-Jaurés comprise entre la rue du Général-Mangin et l’avenue du Général-Gallieni sera fermée jusqu’au 30 avril.