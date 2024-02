Quel est le nouveau plan pour sauver la clinique Kuindo-Magnin ?

En grandes difficultés financières, la clinique Kuindo-Magnin, à Nouville, qui a ouvert ses portes en 2018, a été placée en procédure de sauvegarde, voilà un an et demi. Une phase durant laquelle l’ensemble de ses créances sont gelées, le temps de trouver et de mettre en place un nouveau modèle économique pérenne, afin d’éviter la faillite.

Ce "virage" à opérer par l’établissement pour redevenir viable a ainsi été présenté devant le tribunal de commerce, qui a rendu un avis favorable, ce mardi 27 février. Dans le jargon juridique, on parle de "circularisation". En d’autres termes, une nouvelle étape commence pour la clinique qui peut ainsi mettre en place son plan de sauvegarde, ce qui implique une période d’observation de plusieurs mois du tribunal, qui s’attellera à vérifier la viabilité de ce nouveau modèle économique et médical.

De 10 à 25 lits

Si l’établissement conserve ses services (urgences, maternité, etc.), l’accent sera particulièrement mis sur deux offres de soin, appelées à monter en puissance. Il s’agit de l’oncologie, spécialisée dans le traitement des cancers, dont la capacité va passer de 10 à 25 lits et des soins de suite et de réadaptation.

"Ce seront les deux services qui joueront un rôle phare pour l’équilibre économique de la structure et qui répondront à un véritable besoin de la population", résume Jean-Marc Bouvet, le responsable de la communication.