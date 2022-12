Un nouveau centre d'accompagnement pour les enfants handicapés

"Certains enfants que nous accompagnons peuvent parfois être turbulents. Depuis qu'ils sont là, ils sont beaucoup plus calmes". Ouvert depuis seulement une dizaine de jours, le nouveau centre d'accompagnement spécialisé évolutif (Case) de l'Association Calédonienne des handicapés - baptisé "Billy Soediman", en hommage à son ancien président -, fait déjà ses preuves auprès de son jeune public.

Situé à proximité du foyer Paul Reznik, à Nouville, il vient remplacer l'ancien centre de Montravel, jugé "complètement vétuste", et inadapté à l'accueil de personnes en situation de handicap. "Les enfants évoluaient dans un endroit qui, selon Scal'Air, recevait le plus de poussière de nickel. Ce n'était pas l'idéal pour nos enfants souffrant de problèmes respiratoires", précise Michel Julia, président de l'ACH.

Une capacité d'accueil qui double

Une description qui tranche avec le cadre de vie qu'offre ce nouveau centre. Situé face à la mer, il a été aménagé de façon à faciliter le quotidien de son public, "avec des allées où les fauteuils peuvent circuler, sans rencontrer d'obstacles", ainsi qu'un espace beaucoup plus grand, permettant la réalisation de nouvelles activités, notamment en extérieur. "Cela nous permet vraiment de prendre en charge les enfants différemment. Auparavant, quand on travaillait la marche avec un enfant, c'était sur un parking en plein cœur de la cité. Aujourd'hui, ils peuvent le faire au bord de la plage, avec l'air marin. C'est beaucoup plus apaisant", souligne Kristell Masseglia, cadre éducative de la structure.

Se limitant autrefois à l'accueil de 31 enfants, le Case Billy Soediman pourra désormais accompagner jusqu'à 60 personnes, dont 50 à temps plein. "En février, sept nouveaux enfants seront accueillis. Puis, progressivement, jusqu'à fin 2023, on arrivera au nombre max", indique Michel Julia.

La nouveauté ? La mise en place d'une 6e unité, permettant l'accueil des personnes de 26 ans et plus. "On a décidé de plus mettre de limite d'âge. Ça permet de faire bénéficier à nos jeunes adultes d'une continuité dans l'accompagnement, et d'éviter une perte de repères. Souvent, quand il y a un retour permanent à la maison, il y a des régressions, car les prises en charge ne sont pas les mêmes. On veut éviter ça, et continuer le travail qui a été fait", affirme Kristell Masseglia.

Accueillis jusqu'au 21 décembre, les enfants du centre reviendront sur place le 9 janvier. Ils accueilleront le public le jour de l'inauguration officielle du centre Billy Soediman, le 18 janvier prochain.