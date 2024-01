Quatre jours après la panne, la SLN se reconnecte au réseau public d’électricité

L’usine de Doniambo s’en était détachée après la coupure de courant généralisée, survenue samedi en raison d’un défaut sur ses fours. Les équipes d’Enercal et de la SLN sont parvenues à retrouver un équilibre dans l’alimentation électrique et vont procéder à la reconnexion de l’usine et de la centrale accostée au réseau général ce mardi, à 18 heures.