L’éducation thérapeutique, une "boîte à outils" pour lutter contre l’obésité

Depuis quelque temps, Rose Marie s’impose une séance de sport quotidienne. Mais rien n’y fait : "Je n’arrive pas à perdre du poids comme je voudrais", déplore la jeune femme, qui soupçonne désormais "une mauvaise alimentation" d’être responsable de son obésité. Mais comment en avoir le cœur net ? Et comment lutter contre ce surpoids quand la prise de conscience et la motivation ne suffisent pas ? "Au bout d’un moment, il faut demander de l’aide", lâche Rose Marie. Elle a réussi à franchir le pas, saisissant la main tendue par une publicité de l’Agence sanitaire et sociale (ASS) à la radio.

Prise en charge personnalisée

Depuis le début de la semaine, Rose Marie suit le programme proposé par le centre d’éducation de l’ASS. Un accompagnement gratuit des personnes souffrant de diabète et d’obésité, dispensé par cinq professionnels de santé (médecin, infirmier, diététicienne, psychologue et professeur d’activité physique adaptée). Au terme de trois matinées d’ateliers en groupe, le patient bénéficie d’une prise en charge personnalisée d’environ neuf mois. Le temps "d’installer dans la durée de nouvelles habitudes", explique le docteur Dominique Megraoua, responsable du centre d’éducation. L’accompagnement se base sur "l’éducation thérapeutique", un principe visant à dispenser aux patients les conseils nécessaires à leur perte de poids et à leur bien-être général.

L’équivalent d’une "boîte à outils", illustre Dominique Megraoua, dans laquelle ils pourront se servir dans différents aspects de leur quotidien pour se soigner. "On agit sur trois axes : l’alimentation équilibrée, l’activité physique et la gestion du stress." Un processus d’apprentissage qui s’inscrit dans le temps long, mais dont les résultats sont déjà éloquents : "On améliore l’état de santé global des patients, leur qualité de vie et on réduit par deux les risques liés au diabète et à l’obésité, souligne Dominique Megraoua. On fait également baisser leur consommation de médicaments. Finalement, la charge diminue humainement pour les patients et financièrement pour le système de santé calédonien."

"Du temps pour moi"

Dans une salle exiguë du centre, huit patients tentent de faire l’inventaire exhaustif des légumes verts, à la demande d’Émilie, diététicienne. Féculents, légumes, fruits… En exposant les différents groupes d’aliments, la professionnelle de santé met en lumière les besoins nutritionnels du corps humain et l’importance de l’équilibre alimentaire. "Ce sont des choses qu’on a l’impression de connaître mais que, finalement, on ne met pas en pratique", pense Rose, venue au centre d’éducation après avoir pris conscience que son poids pouvait menacer sa santé. Une initiative qu’elle associe à une volonté de "prendre du temps pour moi". "Il est temps de penser à notre bien-être."