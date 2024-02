Salon du mariage : "Les gens ont besoin de rêver, surtout en ce moment"

Si l’événement est souvent considéré comme l’un des plus beaux jours de la vie d’un couple, les préparatifs en amont, eux, peuvent s’avérer être un vrai casse-tête. C’est pourquoi le salon du mariage est de retour, ce week-end, au Château royal.

"Après deux ans d’absence, il y avait une forte demande, précise Aurélie Piera-Bigeard, à la tête de l’agence Éphémère NC, organisatrice de la manifestation. L’idée, c’est d’avoir accès en un seul et même lieu à tous les conseils et tous les prestataires du secteur. Chaque aspect crucial de la cérémonie et de la réception sera ainsi représenté et c’est un gain de temps pour les couples. Ce salon propose ainsi une immersion totale dans l’univers magique du mariage."

Photographie, pâtisserie, vidéo, coiffure et beauté, bijouterie, tenues de mariage… 24 exposants répondront présent à cette nouvelle édition. "C’est aussi l’occasion de susciter une demande auprès de ceux qui n’y auraient pas encore pensé", glisse sourie en coin, l’organisatrice.

"Les Calédoniens se marient jeunes"

Et ce n’est pas impossible. Car en dépit du contexte économique morose et de l’évolution des mentalités, le mariage semble toujours avoir la cote sur le Caillou. "Les gens ont besoin de rêver, surtout en ce moment, affirme Nathalie Louviet, gérante de la boutique de robes de mariée Once upon a time, à Nouméa, qui travaille dans ce secteur depuis une quinzaine d’années. Certes, on voit que les gens ont moins de pouvoir d’achat. Rien que les soldes ne marchent pas bien en ce moment. Pour autant, je me suis renseignée auprès des mairies et le nombre de mariages, lui, ne baisse pas, même si les divorces augmentent. Les gens croient aux valeurs de cette union, sans-doute aussi parce que la population est encore très croyante. Et les Calédoniens se marient plus jeunes en moyenne qu’en Métropole."