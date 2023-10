Opération de contrôle anti-fraude dans les établissements de nuit de Nouméa

Une opération de contrôle anti-fraude a été organisée dans la nuit de jeudi à vendredi, sur les baies de Nouméa.

Ces contrôles ont porté sur les établissements de nuit et visaient à vérifier le respect de la législation sur le travail, de la règlementation sur les établissements recevant du public (ERP) et sur la protection des consommateurs ainsi que sur la sécurité sanitaire des établissements, sur les modalités d’exercice des débits de boissons et sur l’activité de surveillance et de gardiennage.

Quatre infractions

Au total, 68 personnes ont été contrôlées dans douze établissements. À ce stade, les investigations sur place ont permis de relever quatre infractions : une concernant la législation sur le travail (défaut de déclaration), deux portant sur l’exercice de l’activité de gardiennage et de surveillance privée, et une dernière touchant à la protection du consommateur (publicité sur les prix).

"Des investigations complémentaires sont en cours pour donner les suites nécessaires aux contrôles de terrain et le traitement judiciaire de ces infractions se poursuivra sous l’autorité du Procureur de la République", précise le haut-commissariat.