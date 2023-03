Ruamm : la circulation sera en partie interdite rue Gallieni ce mercredi

Les manifestations contre le Ruamm, prévues ce mercredi matin devant le gouvernement, vont fortement perturber la circulation. Plusieurs arrêtés ont été pris par la municipalité.

Le tronçon de la rue du Général-Gallieni, entre la rue Anatole-France et la rue de l’Alma, sera interdit au stationnement dès ce mardi 7 mars, minuit, et fermé à la circulation à partir de 9 heures mercredi.

La portion de la rue Anatole-France située entre les rues du Général-Gallieni et Jules-Ferry sera également interdite au stationnement et à la circulation à partir de minuit ce mardi 7 mars.

La police municipale mobilisée

La ville informe également ses administrés que des agents de la police municipale seront mobilisés toute la journée pour diriger les automobilistes dans le centre-ville et fluidifier la circulation, notamment au niveau du Carré Patch, entre les rues Verdun et du Général-Mangin, et aux intersections des rues Général-Gallieni, Paul-Doumer, Alcide-Desmazures et Verdun.

Les automobilistes sont invités à rester prudents et à respecter la signalisation en place.