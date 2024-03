Des employés d’Air Loyauté dénoncent des salaires impayés

Ils avaient prévenu leur direction, vendredi, par le dépôt d’un préavis : si leurs salaires n’apparaissaient pas sur leurs comptes bancaires lundi 11 mars, les adhérents USTKE d’Air Loyauté entameraient une grève illimitée devant les locaux de la compagnie aérienne, à Magenta. Sans nouvelle du versement de leurs rémunérations, ces derniers sont mobilisés depuis trois jours pour dénoncer des retards réguliers dans le paiement des 63 salariés d’Air Loyauté.

En février, ces difficultés de paiement ont atteint une limite, selon les grévistes, avec déjà plus de 15 jours de retard par rapport au calendrier fixé en début d’année par la direction. "C’est la première fois qu’on passe la date du 10 du mois suivant", dénonce Wassako Wanaxaeng, déléguée syndicale USTKE chez Air Loyauté. La faute à un manque de trésorerie ? "On ne sait pas, la direction ne communique aucun chiffre donc on ne fait que des suppositions."

La Sodil sollicitée

Toujours est-il que ces délais, un peu plus long chaque mois, inquiètent au-delà de la seule situation du mois de février et posent la question de la santé financière de la compagnie, dont deux des trois avions servant à relier les îles sont cloués au sol depuis plusieurs mois, dans le hangar de Mangenta. "Même si, demain, les salaires sont versés, il est possible qu’on poursuive le mouvement, car ça fait un moment que l’entreprise connaît des difficultés", souligne Wassako Wanaxaeng.





L’absence de transparence de la direction et le manque de visibilité à moyen terme sont deux autres motifs de la mobilisation actuelle des adhérents USTKE. Sans réponse de leur hiérarchie, les grévistes ont sollicité un entretien avec la Société de développement des îles Loyauté (Sodil), qui les subventionnent. Mardi, ils comptaient sur un premier retour avant la fin de journée.

Nous ne sommes pas parvenus à joindre la direction d’Air Loyauté.