Un hommage aux Océaniens à découvrir à la galerie Lec lec tic

ANSE-VATA. HWÂIU ! (terre !) C’est le nom de l’exposition de Stéphane Foucaud qui vient d’être inaugurée à la galerie Lec lec tic. « C’est un hommage aux Océaniens qui ont découvert les autres îles du Pacifique. À l’époque, il n’y avait pas de déchets. Les hommes utilisaient un système pour ne pas pêcher dans les réserves », explique l’artiste plasticien.

Le thème n’a pas manqué d’intéresser le collectif J'aime les réserves marines XXL qui œuvre pour la protection des océans. Tant et si bien que ce dernier figure parmi les partenaires de l’exposition. « Il y a un lien entre notre cause et le thème de l’exposition : l’idée de parler de la terre vue de la mer », estime Christophe Chevillon, directeur de Pew-Bertarelli Ocean Legacy, aussi leader animateur du collectif.

« Avec ce type de partenariats, on touche des artistes qui sont de supers vecteurs pour faire passer un message. On touche également des gens qui ne sont pas forcément des amoureux de l’océan ou sensibilisés à la problématique de la conservation de la mer », poursuit-il.

Et pour Stéphane Foucaud, cette aide est une « nécessité financière » mais aussi « une dynamique de travail » déjà bien développée en Europe. « Là-bas, il y a des sociétés qui s’allient à des grosses expositions comme la Fiac (Foire internationale d’art contemporain) », précise-t-il.

Ce n’est pas la première fois que le collectif J'aime les réserves marines XXL soutient des artistes. Cela a été le cas notamment avec Tù, des baleines et des hommes pour la protection de l’océan présentée au Centre culturel Tjibaou.

Savoir +

L’exposition est visible à la galerie Lec Lec Tic jusqu’au 27 juillet. Du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30.