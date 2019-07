Un Salon du lycéen pour choisir sa voie après la troisième

Le lycée Saint-Joseph de Cluny organise le Salon du lycéen le vendredi 19 et le samedi 20 juillet au centre culturel Tjibaou. Objectifs : informer et orienter les futurs lycéens sur leurs poursuites d’études, faire découvrir toutes les possibilités d’orientation après la troisième (scolarisation ou professionnalisation) et enfin lutter contre le décrochage scolaire.

Au programme du vendredi : visites des lycées du privé et du public. Le samedi sera ouvert au grand public. 3 000 collégiens et parents du privé et du public sont attendus.