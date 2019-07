Une 9e régate au féminin

VAL-PLAISANCE. Elles ont pris le départ à la base nautique du CNC. Samedi, treize équipages ont participé à la neuvième édition de la régate No woman no sail. Une course entre des bouées mouillées qui a la particularité d’être réservée aux femmes. Et ce, dans l’optique de promouvoir la voile sportive au féminin.

La DJII l’emporte

« Il y avait un petit vent, ce qui demande beaucoup de réglages fins et de manœuvres. C’est moins physique mais pas plus facile pour autant », explique Sandrine, organisatrice de l’association Défi de filles. Qu’importe la météo. Cela n’a pas empêché l’équipage nommé La Djii de remporter la victoire devant Aventure et les Trinquettes. « Cette année, les filles de la Djii sont passées devant leurs mères », lance Sandrine dans un sourire. Les participantes ont apprécié la régate à l’image de Shirley. « On est contentes. Il y avait une très bonne ambiance », raconte cette dernière qui a déjà pris part à plusieurs régates.

Si l’ambiance sur l’eau est conviviale, la No woman no sail demeure une véritable course. Avec arbitrage et classement. Et Sandrine de souligner : « il y a des filles qui s’entraînent très régulièrement et qui avaient envie d’en découdre. »