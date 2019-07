Des activités proposées au Dock socioculturel tous les mercredis

PAÏTA. Tous les mercredis après-midi, en période scolaire, plusieurs animations sont proposées aux jeunes de la ville au Dock socioculturel : des ateliers d’art plastique, de sculpture, d’éveil à la danse, de hip-hop, de chant et de poterie sont mis en place de 13 heures à 15 heures, ouverts aux enfants à partir de 4 ans. L’atelier vannerie se tient de 15 heures à 17 heures. Prix : 1 000 francs le trimestre. Concernant le programme des 12 à 18 ans, des initiations au graff et à la danse du Tropical Jam sont organisées de 15 heures à 17 heures également. Pour ces deux dernières activités, le tarif s’élève à 2000 francs par an.

Une opération de nettoyage de l’association Caledoclean a été annulée hier après-midi, car les agents de la municipalité ont ramassé tous les déchets situés aux alentours de la structure dans la matinée. Thibaut Bizien, le président de l’association, qui s’était déplacé pour l’événement, propose donc une sensibilisation à la protection de l’environnement et un nettoyage du boulodrome le mercredi 31 juillet, à partir de 13 h 30, au Dock. Photo A.P