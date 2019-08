Des aides financières d’urgence débloquées pour James-Paddon

Hier matin, des membres du gouvernement, de la province et de la ville se sont rendus à l’école James-Paddon, en proie aux flammes samedi. Pour rappel, une classe a été réduite en cendres et un départ de feu a été constaté dans quatre des six bâtiments de l’établissement. Objectif du jour : « conjointement avec les autres collectivités, nous avons souhaité montrer notre soutien personnel au corps enseignant. Nous sommes déterminés à régler cette situation. Quatre attaques depuis le début de l’année, cela ne doit plus continuer (lire par ailleurs) », souligne Philippe Blaise, premier vice-président de la Maison bleue.

Une marque de soutien bienvenue, les enseignants étant au bord de l’exaspération. « Je suis une nouvelle fois dépitée, découragée. Nous avons travaillé sur des œuvres en trois dimensions avec mes élèves depuis plusieurs semaines. Ces créations devaient être exposées au Dock socioculturel. Elles sont pleines de suie. Il n’y a plus qu’à les jeter aujourd’hui », se désole Laure Roumagne, institutrice d’une des classes touchées. « S’il fallait supplier la mairie pour le renforcement de la sécurité, je pense que nous nous rabaisserions à le faire », poursuit-elle, la voix affectée par la tristesse.

sécurisation

Une réunion à huis clos s’est tenue, une fois toutes les délégations réunies dans une salle. Plusieurs mesures ont été actées à l’issue de cette rencontre. « Nous allons fournir une aide financière exceptionnelle pour les besoins en matériel pédagogique et la sécurisation de l’établissement », informe Philippe Blaise. Une cellule psychologique a été mise en place. Le directeur et quelques enseignants ont déjà bénéficié de ce soutien hier après-midi. Une réunion avec les enfants et le personnel sera proposée à la rentrée.

Du côté du gouvernement, des fonds vont également être débloqués pour soutenir la ville. « Nous désirons mettre en œuvre une politique de sécurité cohérente pour les établissements de primaire et du secondaire avec les communes et les provinces », rappelle Isabelle Champmoreau, l’élue en charge de l’enseignement. Concernant la municipalité, Willy Gatuhau, le maire, se dit « rassuré que le gouvernement et la province soient aux côtés de la commune, cela fait 25 ans que cela ne s’était pas produit. » Un dispositif d’alarme et des barreaux vont être installés. Selon le premier édile, près de 120 millions sont injectés en fonctionnement dans les écoles chaque année. Avec ces incidents à répétition, « nous en sommes à racler les fonds de tiroir. Cette opération à James-Paddon s’effectuera au détriment d’autres malheureusement ». L’auteur des faits, âgé de 16 ans, a été placé en détention provisoire au quartier des mineurs (lire page 4).