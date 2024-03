Païta : douze infractions relevées sur deux chantiers contrôlés

C’est sur réquisition du procureur de la République qu’une vaste opération de contrôle a été menée, vendredi 8 mars, sur deux chantiers en cours à Païta dans le cadre du comité opérationnel territorial anti-fraude (Cotaf). Coordonnée par le haut-commissariat et pilotée par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP), avec l’intervention de la police nationale, de la gendarmerie et de la Cafat, elle visait à s’assurer du respect de la législation sur le travail et de la sécurité des travailleurs.

Renforcer la protection des salariés

En tout, 107 personnes (travailleurs indépendants et salariés) ont été contrôlées. L’opération a permis de relever 12 infractions pour travail dissimulé et défaut d’immatriculation. "Des investigations complémentaires sont en cours pour donner les suites nécessaires aux contrôles de terrain et le traitement judiciaire de ces infractions se poursuivra sous l’autorité du procureur de la République", indique le haut-commissariat dans un communiqué. D’autres opérations similaires sont prévues en 2024. L’objectif : "renforcer la protection des salariés et des consommateurs et permettre à la Nouvelle-Calédonie de percevoir les recettes fiscales et sociales dues, utiles au développement du territoire."