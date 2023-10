Octobre rose : une journée consacrée à la lutte contre le cancer du sein à Païta

"La lutte contre le cancer du sein est une cause qui nous tient à cœur […] La ville de Païta a décidé d’agir." Cet engagement de la municipalité prendra la forme d’une journée d’ateliers et d’animations, ce samedi 7 octobre. L’évènement, organisé en partenariat avec le comité calédonien de la Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre rose, débutera dès 10 heures, avec des projections en continu à la médiathèque, jusqu’à 17 heures.

Un repas partagé

Les activités et les ateliers débuteront à 15 heures au Dock socioculturel. Pendant que la Ligue contre le cancer tiendra un stand d’informations sur le cancer du sein, l’Agence sanitaire et sociale proposera une sensibilisation au dépistage. Le Dr Delatte dévoilera également les bienfaits de la méthode PBA et Eve Vidal offrira des massages relaxants.

En parallèle, des sessions de sophro-relaxation seront organisées (15 heures, 16 heures et 17 heures), ainsi que des cours de pilate (15 heures), de la danse modern jazz (16 heures) et du Qi Gong (17 heures).

La journée s’achèvera par un repas partagé (500 francs/pers). Les participants sont invités à apporter leurs plats, leurs boissons et leurs couverts.

Un concert de la chanteuse Tyssia et un spectacle de danse orientale par les élèves de l’école ACDO accompagneront le repas. L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer.