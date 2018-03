Païta. Avec plus de 700 compétiteurs et une fréquentation estimée entre 2 500 et 3 000 visiteurs, la quatrième édition des Olympiades a tenu toutes ses promesses, samedi, à l’Arène du Sud. Du basket au cricket, de la danse traditionnelle à la boxe… il y en avait pour tous les goûts dans ce grand tournoi. De quoi susciter quelques vocations et grossir les rangs des clubs sportifs de la commune. Retour en images.