ILES. Le complexe sportif de Hnasse a accueilli dernièrement la journée sportive et conviviale du groupement Sportif END (Entente Ne Drehu), en partenariat avec l’Amicale des agents de Lifou de la province des îles (Amipil). Ce tournoi intercollectivité a rassemblé une trentaine d’équipes, dont quatre de Nouméa, à travers trois disciplines : le futsal, le volleyball et la pétanque. En plus d’être un challenge sportif, les jeux intercollectivité permettent également aux agents administratifs, originaires du pays, de faire un passage sur leur île.