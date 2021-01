La pêche bat son plein à Xépénéhé

Sardines et maquereaux sont arrivés, il y a deux semaines, à Hunepenu, en bord de mer de la tribu de Xépénéhé. Jusqu'en mars, jeunes et aînés s'adonnent, matin et soir, à la pêche, qui fait l'objet d'un rituel. Des dignitaires de la tribu veillent ainsi à ce que le banc de poissons reste en place et prenne du volume. Et la première pêche a été offerte à la grande chefferie de Wetr et à quelques familles de la tribu.