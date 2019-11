LIFOU. Ce week-end, le district de Gaïtcha a célébré la fête de son grand chef, Pui Ono Jean-Louis Zeoula, sur le thème « Tro eö a xenqa ngöne la zinu i eö (Tu mangeras à la sueur de ton front) » avec la mise à l’honneur du poisson et de l’igname wael. Cette 37e édition, qui a drainé plus de 1 500 visiteurs sur les trois jours de festivités, était organisée par le comité des fêtes du district, qui regroupe les tribus de Wedrumel, de Drueulu, de Hapetra et de Qanono.