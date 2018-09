Hnathalo a toujours la patate...

LIFOU. L’Association des femmes de la tribu de Hnathalo a organisé samedi et dimanche la 13e édition de la Fête de la patate douce sur le site de l’église Saint-Jean-Baptiste. Des démonstrations (tressage, épluchage et grattage de cocos, sculpture) et des concours se sont succédé tout au long du week-end, avec des danses, des chants et des animations sur le plateau musical.