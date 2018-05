La fanfare Malawi a animé Lifou...

Îles. Cette année, la fanfare Malawi, de Nouméa, a mis le cap sur Lifou, où elle a séjourné du 8 au 13 mai à la tribu de Hunëtë. Avec pour objectif de partager la musique, la troupe a effectué diverses représentations dans les établissements scolaires, des lieux publics et en tribu.Découverte totale pour la majorité du public, non habitué à voir des musiciens utiliser des instruments tels que saxophones, clarinettes, flûtes, trombones, trompettes et grosse caisse.