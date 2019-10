LIFOU. Une journée préventive visant à sensibiliser massivement les collégiens et la population sur le thème crucial de la sécurité routière, prévue dans le cadre de la Sécurité intérieure et du Conseil provincial de prévention de la délinquance (CPPD), a eu lieu avant les vacances scolaires. Quelque 160 collégiens ont participé à cette action initiée par l’Etat, la province des îles Loyauté, la mairie et la gendarmerie.