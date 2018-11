LIFOU. Le tournoi Hnemelöm, regroupant tous les internats du second degré et du primaire de Lifou, a regroupé un peu plus de trois cents élèves, mercredi, au stade de Wé. Cette première édition, mise en place par les responsables d’internat et les éducateurs, a ravi les internes. La venue des parents a encouragé les différentes équipes éducatives à réitérer ce genre d’organisation.