Une dizaine d’activités pour une éducation au développement durable

Lifou. Les écoliers des classes de CM1 et CM2, de l’école publique de Traput, se sont rendus dernièrement au collège de Wé pour une journée conjointe avec les élèves en classes de sixième, de Laura-Boula et du God de Mou, dans le cadre d’un défi éducation au développement durable. Tout au long de l’année, les collégiens ont étudié cette thématique avec pour ambition de modifier durablement les comportements. Des actions concrètes ont ainsi été menées au sein du collège, dans des domaines tels que l’eau, l’énergie, l’alimentation, les déplacements ou la biodiversité. Pour cette journée dédiée au développement durable, le collège Laura-Boula a instauré une dizaine ateliers tenus par des enseignants et des parents d’élèves : l’alimentation écoresponsable, le recyclage, les sources d’énergie, les jeux, l’écologie, le tressage, le tri sélectif et l’agriculture.Photos M. Granados