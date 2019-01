Vingt bougies pour Luecila 3 000

LIFOU. Durant quatre jours, les tribus de Luecila et de Hnapalu ont fêté le vingtième anniversaire de Luecila 3000, connu anciennement sous le nom de Lorena. Ce rendez-vous festif au cœur de la tribu de Luecila a été l’occasion de renouveler les liens de jumelage entre les communes de Lifou, de Dumbéa, de Port-Vila au Vanuatu et de Paea en Polynésie. Plus de trois mille visiteurs ont participé à cet événement.