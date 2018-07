Jours de mariage à Wabao

Maré. Toute l’île a vécu au rythme de Wabao ces derniers jours à l’occasion du mariage très attendu du grand chef Georges Wanaro et de Clara Wadrobert. Après une journée solennelle dédiée à l’union coutumière, scellée autour de l’igname, entre les clans alliés Wanaro et Wadrobert, le mariage s’est déroulé de façon très festive ce mercredi. De la chefferie au temple de Wabao, de l’acte coutumier à la cérémonie religieuse, l’organisation déployée a été impressionnante jusqu’au grand repas ponctué de musique et de danses traditionnelles.