La 25e fête de l’avocat bat son plein

Maré. Nombreux sont les résidents et les visiteurs à avoir investi le site Wacaele de Nécé depuis l’ouverture de la fête de l’avocat, samedi. Une édition anniversaire qui ne fait pas mentir la réputation de cette manifestation de plus en plus plébiscitée grâce aux prestations offertes sur le site et aux activités proposées en marge. Entre tradition et modernité, c’est dans une ambiance festive que se poursuit la fête qui se clôturera demain mardi 1er mai.