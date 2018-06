La signalétique laisse à désirer...

Maré. Si la signalisation routière peut prêter à sourire tant elle est déconcertante par endroits, l’état de ce dispositif s’oppose aux ambitions des institutions en matière de sécurité routière et de développement touristique. Cause principale évoquée : le vandalisme par les habitants eux-mêmes. De compétence communale et provinciale, la majorité des axes routiers semble concernée. Tour d’horizon des panneaux les plus exotiques, visibles aux quatre coins de Nengoné.