Le salon, une étape essentielle pour guider les élèves

Canayé Palène, en classe de 4e au collège de Tadine, avait des idées plein la tête jeudi. Le Salon de l’emploi, de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle (Seofip) était l’occasion pour lui de se renseigner sur ce qui lui permettrait un jour de réaliser son rêve : « Voyager pour être un scientifique en plein air ». Après s’être d’abord dirigé vers le stand de l’armée de terre, puis s’être informé sur les programmes internationaux de la Croix-Rouge, Canayé s’est finalement procuré des brochures sur les filières en mécanique parce qu’il aimerait « savoir désamorcer des mines délicatement ».

Une absence de guide

Comment faire coïncider les aspirations avec la réalité ?

C’est principalement aux professeurs des collèges de les aider dans leur choix d’orientation. Ceux-ci profitent alors de cette journée pour s’informer auprès des stands des lycées et de tous les acteurs. D’autant plus que cette année, le guide des formations de Nouvelle-Calédonie n’existera que sous forme numérique, il n’y aura pas de brochures distribuées. « Pour l’instant il faut que les élèves et leurs parents se rendent sur chaque site de chaque établissement pour prendre des renseignements sur les options et les diplômes » explique Catherine Da Cunha, professeure principale des 3e au collège de La Roche. Pour Sophie Piccinni, trésorière de l’UGPE (Union des groupements de parents d’élèves), qui a déjà interpellé le vice-rectorat, « ça va être embêtant, un frein pour les familles qui n’ont pas un accès facile à Internet, cela va encore un peu plus creuser des distances pour ces familles qui en ont le plus besoin ». Mme Da Cunha ajoute : « Les élèves se tournent le plus souvent vers des lycées qu’ils connaissent déjà, ce qui leur ferme des portes ».

C’est pourquoi le Seofip a pris tout son sens. Les élèves ont pu découvrir la diversité des formations et rencontrer des professionnels. Durant le mois d’août, ils devront formuler trois vœux d’orientation. Un choix qui sera confirmé en fin d’année. Comme le souligne Mme Piccinni, « il ne faudra pas se tromper, régulièrement des élèves se retrouvent dans des filières qu’ils ne veulent pas parce qu’ils n’avaient pas compris l’aspect définitif de la procédure ».

Enfin, il faut savoir que les élèves loyaltiens qui se dirigent vers la voie générale devront faire leur rentrée au lycée Williama-Haudra, qui est désormais le lycée de secteur.

Cette volonté du vice-rectorat a pour but de limiter les échecs scolaires vécus par les élèves des Iles sur la Grande Terre.

« C’est un choc culturel, après avoir passé toute ton enfance ici, c’est un vrai dépaysement », se rappelle Simon Kugogne aujourd’hui professeur à La Roche. « Il faut vraiment choisir la filière qui te motive ».

Divine Palène, infirmière à Tadine et originaire de Maré, profite du Seofip pour promouvoir la santé en partageant son expérience. « J’encourage les jeunes dans la voie médicale et paramédicale, nous sommes en sous-effectif et nous avons besoin de relève ».

P « L’échec scolaire ne veut pas dire l’échec professionnel. Notre objectif est d’apporter de petites formations, des outils pour gagner en efficacité. Certains salariés ont les astuces et la pratique, mais pas toujours les concepts théoriques pour réussir l’action. Il faut des formations qui essaient de créer du lien des liens pour donner du sens. Il existe des formations dynamiques pour apprendre avec envie. »

> « Nous, les gens des Iles, on est confronté à l’exode rural. On sait que les secteurs à développer sont l’agriculture, la pêche et le tourisme. A travers la formation que l’on met en place on essaie de valoriser notre environnement et notre richesse culturelle. On a les acquis de la tribu, la pêche, le travail des champs d’ignames, le travail coutumier et l’on peut compléter ses activités avec le tourisme comme guide. On propose d’enrichir le bagage humain. »