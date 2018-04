Un avant-goût des cérémonies d’Ouvéa

Maré. Le centre culturel provincial a présenté mercredi les membres de la délégation nengone qui participeront à la commémoration des 19 d’Ouvéa, les 4 et 5 mai. Après une conférence sur le leader indépendantiste Yeiwene Yeiwene, habitants et visiteurs ont pu profiter d’ateliers et de représentations artistiques tout au long de la journée. Car « il n’y a que la culture et les arts qui rapprochent les hommes », a déclaré Dora Wadrawane, chef du service culturel.