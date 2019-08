Un chantier école de sept semaines valorise les projets d’écotourisme

Ce sont sept semaines de formations, de chantiers et de rencontres qui aboutissent à la réalisation d’un projet concret. Le « chantier école écotourisme », animé par Paul Wahena et Nadia Haocas de l’organisme de formation Uniform, s’adresse à des personnes en difficulté d’insertion qui veulent réaliser un projet touristique du type accueil chez l’habitant, aménagement touristique ou guide.

Parmi eux, Marie-Louise Wahikedre, habitante de Menaku. Elle souhaite accueillir des touristes chez elle. Il lui fallait des connaissances pour concrétiser son projet. Aujourd’hui, cette formation lui apporte l’aide qu’elle attendait depuis longtemps : « Grâce à la formation, j’ai appris beaucoup de choses. Là, je suis partie pour l’accueil chez l’habitant. J’ai envie d’aller plus loin, notamment me former à l’accueil et améliorer mon français pour faire découvrir les produits d’ici », dit-elle.

Une formation personnalisée.

Les stagiaires ont alterné leur formation entre des cours théoriques d’accompagnement au projet puis des expériences sur le terrain. L’objectif est double. D’une part, il s’agit d’évaluer les besoins en formation, en insertion et en emploi de ces jeunes auprès de l’Epefip (Etablissement provincial de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle). D’autre part, il s’agit de les mettre en situation de mise en place de leur projet.

L’originalité de cet apprentissage vient de son approche personnalisée. Les activités réalisées sur le terrain avec Paul Wahena ont pour point de départ l’idée des stagiaires.

Ainsi, le projet qui conclura cette formation et pour lequel ils ont mis toute leur énergie, consiste en l’animation d’une journée découverte au sein de la tribu de Menaku, le mercredi 7 août. Ils étaient plusieurs à être originaires de cette tribu et à avoir l’intention de créer une fête culturelle. Les formateurs leur ont proposé d’organiser une randonnée suivie d’un repas et d’activités.

L’ensemble des stagiaires s’est investi dans cette entreprise (communication, nettoyage du site, organisation). Ils sont allés à la rencontre de guides confirmés pour voir leur travail à Tenane et à Dranine. Et cette semaine, les stagiaires de Menaku et leurs collègues se sont rendus à Powa, sur le site de la randonnée, pour le faire découvrir à l’ensemble du groupe et le nettoyer.

L’idée principale est de valoriser les connaissances informelles acquises lors des travaux coutumiers et transmises par les familles au sein d’un projet touristique d’avenir.

Pour Jacqueline Hmeun, responsable de la formation à l’Epefip, « valoriser le travail fait en tribu dans un cadre avec un formateur permet à ces personnes d’être les acteurs de leurs idées ».

A l’avenir, l’objectif serait de créer une économie touristique qui implique largement la tribu sans créer de trop grands déséquilibres, comme le souhaite Paul Wahena : « Le tourisme a des avantages aujourd’hui, mais le tourisme de masse n’est pas sans dégâts. Qu’est-ce que l’on laisse à nos enfants dans le futur ? Nos vieux ont conservé, c’est à nous de continuer le combat en trouvant l’équilibre. »