La gestion du lagon au cœur de la fête

OUVÉA. Les festivités de la Fête du lagon se sont poursuivies toute la fin de semaine, à Hnymëhë, au centre de l’île. Au programme : des ateliers de sensibilisation à la biodiversité marine, des jeux et concours divers pour les enfants, l’élection de miss et mister lagon 2019, mais aussi de nombreuses informations et questions autour de la protection et de la gestion du lagon d’Ouvéa, classé depuis plus de dix ans au patrimoine mondial de l’Unesco.