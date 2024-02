Condamné pour favoritisme, Jacques Lalié dénonce une "peine disproportionnée"

Les condamnations se multiplient pour Jacques Lalié. Après avoir écopé, il y a dix jours, d’une peine de quatre mois de prison avec sursis et une suspension de son permis de conduire pour avoir renversé un piéton à Nouméa, le président de la province des Îles a été de nouveau condamné, mardi 13 février, à six mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité par le tribunal correctionnel.

Jacques Lalié était accusé d’avoir accordé des avantages injustifiés à une société dans le cadre de l’attribution d’un marché public pour le renouvellement du parc informatique de la province. Un contrat à 28 millions de francs passé en 2019 avec l’entreprise, alors qu’elle n’avait obtenu que la deuxième meilleure note en commission d’appel d’offres.

"Les règles ont été respectées"

"C’est une peine disproportionnée, dénonce Jacques Lalié. Il n’y avait aucune intention de favoriser une entreprise, les règles ont été respectées." Selon son avocate, "le tribunal n’a jamais avancé d’éléments matériels prouvant qu’il y a avait eu une intention de la part de l’élu et de la commission d’appel d’offres de dévoyer les règles de la commande publique". L’attribution du marché a été réalisée "dans l’intérêt général" et en respectant "l’avis des administrations de la province qui siègent en commission et viennent éclairer le choix des élus", poursuit l’avocate de Jacques Lalié.

Le président de la province des Îles décidera "d’ici lundi" s’il fera appel de la décision ou non. Cette condamnation pourrait l’empêcher de se présenter aux prochaines élections provinciales, qui doivent être reportées au plus tard au 15 décembre 2024, selon le projet de loi organique déposé par l’État.