L’ex-femme de l'"ogre" des Ardennes condamnée à la perpétuité

Après trois longues semaines d’audience et plus de dix heures de délibéré, Monique Olivier a été condamnée ce mercredi matin par la cour d’assises des Hauts-de-Seine à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 20 ans, pour sa complicité dans trois enlèvements et meurtres commis par son ex-mari Michel Fourniret.