Agression d’un chauffeur de bus : un mineur en détention provisoire et trois autres convoqués devant la justice

Seize ans et demi et déjà connu pour des affaires de vol. L’auteur principal présumé de l’agression du chauffeur de bus, il y a huit jours à Tindu, a été interpellé et placé en détention provisoire, indique le procureur de la République Yves Dupas.

Les faits

Le vendredi 2 février, vers 19 heures, alors qu’il circulait à proximité d’une cité du quartier de Tindu, un chauffeur de bus Karuïa a été victime d’une grave agression visant à lui dérober sa recette du jour.

A l’approche du transport en commun, trois individus se sont allongés sur la chaussée. Obligé de ralentir, le chauffeur a été la cible d’un pavé, qui a explosé la vitre côté conducteur et l’a atteint au visage. L’homme de 53 ans s’en est sorti avec deux fractures de la mâchoire et de la pommette, et une incapacité totale de travail de 21 jours. Cette nouvelle agression avait déclenché un mouvement d’humeur chez les salariés de Karuïa et par conséquent la suspension de l’ensemble des lignes du réseau, lundi. Le trafic avait repris normalement mardi, à l’exception de Tindu qui n’est plus desservi jusqu’à nouvel ordre.

L’enquête

Après une "enquête de voisinage appuyée", le recueil de plusieurs témoignages et l’exploitation de la vidéoprotection, sept mineurs âgés de 13 à 16 ans ont été placés en garde à vue. Avant l’arrestation jeudi 8 février d’un huitième individu, celui qui avait lancé le projectile en direction du conducteur. Lors de sa garde à vue, ce dernier, âgé de 16 ans et demi et domicilié à Nouméa, a reconnu avoir commis les violences pour s’emparer de la sacoche du conducteur, contenant la recette du jour.

Devant les juges en mars

Déjà connu pour des affaires de vol ayant donné lieu à des mesures éducatives, l’adolescent sera convoqué début mars devant le tribunal pour enfants où il devra répondre "de tentative de vol avec violence suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et dégradations de biens d’utilité publique". En attendant, le jeune homme de 16 ans et demi a été placé en détention provisoire.

Les trois autres mineurs mis en cause également comparaîtront devant le juge des enfants pour complicité de tentative de vol avec violence.

"Je tiens à souligner la détermination et l’efficacité des services de la direction territoriale de la police nationale qui ont permis d’identifier et interpeller dans les meilleurs délais les auteurs de ces faits d’une gravité certaine ayant généré un fort retentissement au niveau local", conclut le procureur.